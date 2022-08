Cucchi, giorn.: “Kvaratskhelia ha delle prospettive importanti, sono rimasto molto colpito”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Raspadori e Fabian Ruiz out? Il mercato disturba da sempre l’avvio di campionato, ormai abbiamo fatto l’abitudine. Siamo tutti vaccinati a questa nuova realtà e non credo che queste prossime settimane cambieranno molto la gerarchia del campionato. Favorite per lo Scudetto? E’ ancora prestissimo, è ancora calcio d’agosto. Qualcosa si è iniziato a vedere però, anche se penso a Kvaratskhelia. Ha delle prospettive importanti, sono rimasto molto colpito. Il Napoli a Verona mi è piaciuto, ma non mi ha lasciato sorpreso. In tanti erano rimasti delusi dalla campagna acquisti/cessioni, ma gli azzurri hanno dimostrato già ieri un volto da tenere in piedi per l’intera stagione. Questa squadra è stata ingiustamente tenuta fuori dalla griglia Scudetto… Io ci andrei molto cauto, perché il gruppo di Spalletti è stato costruito molto bene”.