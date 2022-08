Cucchi: “Colpito da Kvara, niente male questo Lobotka/Iniesta!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Raspadori e Fabian Ruiz out? Il mercato disturba da sempre l’avvio di campionato, ormai abbiamo fatto l’abitudine. Siamo tutti vaccinati a questa nuova realtà e non credo che queste prossime settimane cambieranno molto la gerarchia del campionato. Favorite per lo Scudetto? E’ ancora prestissimo, è ancora calcio d’agosto. Qualcosa si è iniziato a vedere però, anche se penso a Kvaratskhelia. Ha delle prospettive importanti, sono rimasto molto colpito. Il Napoli a Verona mi è piaciuto, ma non mi ha lasciato sorpreso. In tanti erano rimasti delusi dalla campagna acquisti/cessioni, ma gli azzurri hanno dimostrato già ieri un volto da tenere in piedi per l’intera stagione. Questa squadra è stata ingiustamente tenuta fuori dalla griglia Scudetto… Io ci andrei molto cauto, perché il gruppo di Spalletti è stato costruito molto bene. Lobotka? Il paragone con Iniesta mi piace molto e non è neanche troppo sbagliato, con le debite proporzioni. Può essere il vero uomo determinante per questo Napoli. Per me gli azzurri sono da primi quattro posti, anche in chiave Scudetto. La situazione DAZN? Sono molto triste. Siamo costretti a pagare per vedere il calcio in TV, senza scelta e persino con degli aumenti. E’ legittimo che chi paghi per il calcio possa vederlo tranquillamente. Ed è giusto arrabbiarsi se la visione non viene garantita. Adesso c’è necessità di un impegno da parte di tutti, da DAZN a chi di dovere nel calcio e nella politica italiana”.