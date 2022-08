Breda, all.: “Il Napoli ha bisogno di riconquistare la piazza”

Roberto Breda, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “La Salernitana ha cambiato tanto e ora vanno ritrovati nuovi automatismi. Le partenze di Ederson e Djuric sono state pesanti, serve tempo per trovare certezze. I granata sono partiti in ritardo sul mercato, ma l’ottimismo resta alto se facciamo il paragone con la scorsa stagione. Nicola è uno abituato a subentrare, quindi è uno abituato ad impattare velocemente sul gruppo. La Salernitana è ancora in divenire visto il mercato aperto sino a settembre, ma intanto bisogna migliorarsi. I primi mesi di campionato sono fondamentali, soprattutto per le squadre che giocano per la salvezza. Già ad Udine i granata dovranno fare risultato, contro una squadra che ha cambiato allenatore e che è anche lei work in progress. La Serie A 2022-2023? Il Napoli è quella che ha cambiato di più e adesso ha bisogno di riconquistare un po’ la piazza. Ieri è partito fortissimo, facendo un’ottima partenza. Sarà un campionato avvincente, tutte le big hanno dimostrato di stare bene e di essere molto attrezzate. Darà belle sorprese fino alla fine, ne sono certo”.