Spalletti: “Si ripartirà dal 4-3-3 che abbiamo usato spesso l’anno scorso”

Dal 17 agosto Lucianone Spalletti si confesserà a «Linea Diletta», il programma di Dazn Heroes condotto da Diletta Leotta: “Quando Insigne mi ha chiesto di andare via quest’anno, ovviamente gliel’ho concesso; anche io quando sono andato in Russia nel 2009 avevo la sua stessa curiosità di incontrare contesti nuovi, nuove culture, nuove esperienze”. Sulla tattica di questa stagione: “Si ripartirà dal 4-3-3 che abbiamo usato spessissimo l’anno scorso, sperando di fare un gioco che sia apprezzato dal pubblico del Napoli, perché i tifosi sono esperti di calcio, hanno visto giocare Maradona, non puoi nascondergli nulla: ti sgamano subito”. Poi su De Laurentiis: “Scommettevano che sarebbe stata dura arrivare fino alla fine della stagione. Invece abbiamo trovato un equilibrio: spesso ci incontriamo e c’è un buon dialogo. Siamo di quelli a cui piace dirsi le cose in faccia. Lui forse più di me, perché è un presidente tosto”.