Spalletti a DAZN: “Arriva un Napoli prontissimo per giocare una partita importante”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dall’inizio della prima gara di campionato di Serie A di questa nuova stagione, contro il Verona al Bentegodi.

“Arriva un Napoli prontissimo per giocare una partita importante su un campo difficile contro un avversario importante. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo e ho visto le risposte giuste durante la preparazione. Poi ci sarà differenza tra le amichevoli pre-campionato e una partita ufficiale contro l’Hellas Verona”.

” Kim e Kvara hanno saputo farsi apprezzare subito dai compagni, mettendo in evidenza le qualità che hanno. Chi indossa la maglia del Napoli deve far vedere fin da subito di essere la persona e il calciatori giusti per rappresentare un sentimento come il nostro”.