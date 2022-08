Se il Napoli non riuscisse ad arrivare a Navas, fiducia a Meret!

Il mercato vibra e, secondo abitudine, nel finale provvederà a scatenarsi: sul portiere, il Napoli ha un’idea un po’ naif e se non riuscisse ad arrivare a Keylor Navas, il preferito, o a Kepa, che neanche guadagna poco, allora proverà a concedere un’altra chance a Meret, con la speranza che la presenza di Sirigu possa offrire serenità (e personalità) ad un talento che non può essersi bruciato così. Qualcosa dipenderà da Fabian Ruiz, ovvio, ma non più di tanto, perché la cessione del centrocampista spagnolo (per 26 milioni di euro) e l’acquisto del portiere costaricano (roba da nove milioni netti all’anno e per il prossimo biennio; più del 25% Adl non riconoscerebbe) viaggiano parallelamente, come binari, e quindi non si toccano, ma neanche si sfiorano. Però, intanto, si procede, con il Napoli che messo le mani avanti ed ha spiegato: c’è un budget da rispettare. Al Psg ne sono consapevoli, hanno ricevuto l’ok da Keylor Navas, ora decideranno al Parco dei Principi.

Fonte: CDS