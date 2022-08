Sconcerti: “Mi aspetto un Napoli comunque spettacolare perché c’è qualità”

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. “Mi aspetto un Napoli comunque spettacolare perché c’è qualità e Spalletti è un grande organizzatore di gioco. Ci sono grandi giocatori come Osimhen e Anguissa, a suo modo Lozano che è ancora giovane seppur reduce da un anno sfortunato. Il Napoli ha perso 5-6 giocatori fondamentali, ha perso mezza squadra titolare e quindi deve dimostrare di non aver perso personalità e di saper gestire le partite. Questo non è facile, mi aspetto un ottimo Napoli, non un Napoli di vertice. ”