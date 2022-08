Il Sassuolo sta affrontando in questi minuti la Juventus al Mapei Stadium, e dalla formazione neroverde si evince che Giacomo Raspadori non è era fra i titolari, segnale chiaro che probabilmente non rientra più nei piani del club, come sottolinea Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “Un’esclusione al sapore di Napoli quella di Giacomo Raspadori dall’11 titolare di Juventus-Sassuolo. Mercoledì summit tra Napoli e Sassuolo per chiudere…”