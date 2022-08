Post gara – Verona contesta: cori contro il presidente Setti

Già durante il precampionato, il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, aveva parlato di difficoltà. Colpa di cambiamenti, mercato in corso, cantiere aperto, come ha detto oggi. Ovviamente, la prestazione degli scaligeri, oltre ad aver deluso l’allenatore, non è piaciuta ai tifosi presenti al Bentegodi. I gialloblù hanno visto la loro squadra passare in vantaggio e poi soccombere al cospetto della formazione partenopea. A fine gara il pubblico ha rivolto qualche coro di contestazione al presidente Maurizio Setti, reo di non aver messo fin qui a disposizione di Cioffi una rosa completa e competitiva.