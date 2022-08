Napoli e Raspadori sempre più vicini, ma manca ancora l’accordo con il Sassuolo

La distanza tra Napoli e Sassuolo per Raspadori si assottiglia sempre di più e il giocatore continua a insistere per vestire l’azzurro: l’ultima offerta del Napoli è di 33 milioni complessivi, 28 di base e 5 di bonus, ma per il Sassuolo ancora non basta, che ha ben chiarito che Raspadori non è in vendita e andrà via alle sue condizioni.

Fonte: calciomercato.com