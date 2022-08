Mercoledì incontro tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori, si decide tutto!

Mercoledì summit con il Sassuolo per la punta che stasera sarà in campo contro la Juventus

Il giorno della partita è un po’ come la tregua olimpica: per almenoe il suo braccio destrorallentano contatti e telefonate, soprattutto quelle con. Le schermaglie per Raspadori non sono finite: è la stellina emiliana l’oggetto del desiderio del. Manon è disposto a tutto.tra un po’ dovrà decidere: prendere o lasciare. L’impressione è che in questa settimana verrà presa una decisione definitiva. Ci sono sul piatto quasine vuole almeno altri cinque in più. Che non sono dettaglio di poco conto. Un vertice è atteso per mercoledì. Sarà quello, probabilmente, in cuifarà sapere cosa vuole fare. Intanto il tecnicooggi lo farà giocare titolare: «È con noi e scenderà in campo».