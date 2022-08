LIVE SERIE A – Hellas Verona-Napoli (15/08/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi”, fischio d’inizio alle ore 18,30, l’Hellas Verona sfiderà il Napoli per la prima giornata di campionato. Gli scaligeri dovranno fare a meno degli squalificati Ceccherini, anche infortunato e Veloso a centrocampo, ma con voglia di riscattare la sconfitta contro il Bari. Per gli azzurri c’è grande attesa per gli esordienti Kim e Kvaratskeila. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione