La Lega Calcio avverte DAZN: “Diteci entro le 16 come risolvete i problemi”

I disservizi registrati ieri sera durante le varie partite hanno portato la Lega Calcio a chiedere spiegazioni a DAZN per evitare che possa ripetersi oggi, quando scenderanno in campo due squadre che sono seguite da molti utenti come Napoli e Juventus: quello di ieri è stato un “danno irreparabile” e, per evitare il ripetersi della situazione, la Lega Calcio ha esortato DAZN a comunicare “entro le 16 di oggi come intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com