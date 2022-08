La casa di D10S diventi area pedonale e…occorrono indicazioni!

La casa di D10s ai Quartieri Spagnoli è di chi la trova. È nata in maniera spontanea, intorno allo storico murale disegnato per il secondo e ultimo scudetto azzurro, 32 anni fa. Ora, siamo nell’ordine delle «6500 presenze al giorno». Ieri, per esempio, una processione ininterrotta, che è andata avanti per tutta la giornata. «Fino a mezzanotte il flusso non si ferma mai, racconta Antonio Esposito, il gestore del santuario. “L’area è intestata a me, e ho fatto al Comune la richiesta di trasformare questo pezzo di via De Deo in una zona pedonale: le auto di passaggio creano problemi ai turisti. Stiamo riuscendo a creare indotto per il quartiere. Il boom c’è, ma per migliorare le cose andrebbe aperta la stazione di Montecalvario». Molti risolvono il problema con Google Maps, ma la linea non è sempre perfetta. L’uscita artistica della metro di Montecalvario (stazione Toledo, linea 1), che sarebbe la più vicina al murale, è chiusa (come del resto il tabaccaio per acquistare i biglietti). Occorrono indicazioni…

Il Mattino