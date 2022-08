Kvaratskhelia, esordio a Verona come Maradona e CR7

Il nuovo Napoli di Spalletti avrà tra i volti nuovi quello di Kvaratskhelia, il georgiano arrivato dall’est Europa per sostituire un totem azzurro come Insigne. Il nuovo attaccante del Napoli si è messo in mostra nel precampionato e già in Nations League aveva impressionato positivamente i tifosi azzurri, che sperano mantenga le promessa e possa diventare il loro nuovo beniamino. Kvaratskhelia, curiosamente, esordirà al Bentegodi, stadio dove Maradona assaggiò per la prima volta il calcio italiano e lo stesso fece Cristiano Ronaldo. La speranza dei tifosi partenopei è che vada meglio a lui che ai suoi illustri predecessori: l’argentino uscì sconfitto per 3-1 contro i futuri campioni d’Italia, mentre CR7 non segnò, ma almeno la Juventus riuscì a vincere per 3-2.

Fonte: Corriere dello Sport