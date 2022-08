In attesa degli undici ufficiali, i probabili azzurri in campo a Verona

Si parte. Finalmente la parola al campo. Con Fabian e Simeone out, per motivi diversi, in attesa della formazione ufficiale del Napoli, proviamo a schierare gli azzurri in quel di Verona. Non sapendo se ci sarà evoluzione sulla situazione portieri, Spalletti si affiderà a Meret tra i pali. Nel suo 4-3-3, in difesa, spazio a Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e l’esordiente Kim Min-Jae al centro. Scelte praticamente fatte a centrocampo, dove ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre nel tridente d’attacco giocheranno Hirving Lozano a destra, Victor Osimhen in mezzo e Kvicha Kvaratskhelia a sinistra. Spalletti, come detto, dovrà rinunciare a Fabian Ruiz e a Giovanni Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Fonte: gianlucadimarzio.com