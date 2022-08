Il Nizza sogna Cavani, ma il tecnico frena: “Non è facile”

Dopo aver accolto Schmeichel e Ramsay, il Nizza punta anche Edinson Cavani e Bamba Dieng: nelle ultime settimane l’ex Napoli è stato accostato a molte squadre anche del campionato spagnolo, ma per ora l’uruguaiano è ancora svincolato e, a inizio mercato, molti tifosi partenopei avevano accarezzato la tentazione di un suo romantico ritorno in azzurro. Questo non succederà e Cavani è finito nel mirino del Nizza, ma il tecnico Favre ha subito messo le mani avanti: “Sono giocatori che ritengo interessanti, ma in questo momento non posso aggiungere null’altro. Non sono io a lavorare in prima persona alle trattative, non è facile portarle a compimento“.

Fonte: Sky Sport