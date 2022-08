Gazzetta – Osimhen ha un potenziale di 20 reti, con relativo bonus

Sarà lui il leader in attacca anche per questa stagione, al netto di infortuni, con cui ha dovuto fare i conti quella passata, ma Victor Osimhen è pronto a farsi carico di questa responsabilità, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Un altro obiettivo importante è concludere la sua prima stagione italiana senza infortuni gravi: l’autunno, del 2020 e 2021, è risultato fatale per Victor che prima si infortunò alla spalla (in nazionale) e poi si frantumò il viso, sempre corredato anche da infezioni da covid in ogni stagione. Se non avrà problemi, Osimhen ha un potenziale di oltre 20 reti in campionato, il che gli apre anche la conquista di bonus pecuniari sul suo contratto”.