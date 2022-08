DAZN – Spalletti loda la sua “meglio gioventù” ed un Lobotka alla Iniesta…

Luciano Spalletti, al termine della gara del Bentegodi, interviene ai microfoni di Dazn: “Ovvio che abbiamo bisogno di tempo. In alcune situazioni abbiamo dimostrato di essere giovani, ma abbiamo vinto nettamente. Certo, in alcune situazioni potevamo fare meglio. In alcuni momenti poi abbiamo concesso troppo. Dopo quel primo tempo bisognava far valere subito la qualità superiore che avevamo. Ero sicuro che il Napoli avrebbe offerto una buona prestazione perché ho visto tutti interessati, vogliosi di far vedere che il Napoli ha fatto bene a puntare su di loro. In alcuni momenti dobbiamo essere più cattivi e alzare il ritmo. Zielinski oggi è stato perfetto negli inserimenti, nei ripiegamenti e poi ha fatto questo grandissimo gol, arrivato da un inserimento di 60 metri e la lucidità di concludere. E’ lui il primo ad essere rammaricato per il campionato scorso, ma ha già fatto intravedere che quest’anno sarebbe stata una storia diversa. Lobotka, invece, sembrava Iniesta, ha fatto una partita eccezionale. Il gol è di una qualità e una lucidità straordinarie. Sembra che lo prendi, ma poi lui è cinghialotto nel modo di fare, prende campo e non riesci a recuperarlo. Di Lorenzo investito dalla carica di capitano ha preso tante decisioni, ha aperto bocca e ha detto cose da capitano alla squadra. Mi è piaciuto tantissimo. Oggi i tifosi sono stati fantastici, si sono fatti sentire come sempre, sappiamo il bene che ci vogliono. Kvaratskhelia è un calciatore completo, ha questa tecnica importante. Ha fatto giocate importanti e un gol bellissimo, di testa, non la sua principale qualità. Ma poi avrà sentito qualche muscolo tirare, nel senso che era emozionato. Può fare meglio”.