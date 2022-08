Daily Mail – Conte fa un regalo al Napoli: ora il Tottenham deve cedere Ndombele

Anche ieri, contro il Chelsea, Tanguy Ndombelé non era neppure in panchina. Questo perché per Antonio Conte il centrocampista francese di origini africane non ha mai avuto spazio nemmeno per giocarsi le sue carte all’interno del gruppo degli Spurs: secondo il Daily Mail, nelle ultime ore l’allenatore italiano ha ribadito al club la volontà di cedere immediatamente il calciatore, facendo così indirettamente un regalo al Napoli che pensa al mediano per rinforzare la rosa di Spalletti. Per Conte è in atto una vera e propria rivoluzione: Lo Celso è andato via, dovranno fare lo stesso anche Reguilon e lo stesso Ndombelé, acquisto record del Tottenham solo quattro estati fa e ora pacco da spedire via lontano, con velocità lampo. Il club inglese vuole cedere definitivamente il calciatore e anche di questo si sta discutendo ora con il Napoli: l’obiettivo è capire se il club azzurro potrà tra un anno assicurarsi il riscatto del calciatore francese che fu pagato dagli Spurs oltre 60 milioni di euro: Mattino.it