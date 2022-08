Simeone è un colpo gigantesco, un totale di 18 milioni di euro tra prestito e riscatto che andrà nel prossimo bilancio: Spalletti vuole tenersi sia Gaetano che Zerbin, ma fino alla fine si cercherà una squadra che possa dare minuti per fra crescere i due: la Cremonese non molla Gaetano, tra gli artefici della promozione in serie A e l’impressione è che se dovesse andar via, lo farà proprio per tornare a Cremona. Fonte: Il Mattino