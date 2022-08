Verona/Napoli, alla partita di Garella attesi circa 2000 tifosi ospiti

. Sarà pure Ferragosto, ma sono attesi circa 15 mila spettatori e tra questi quasi un migliaio di tifosi azzurri nel settore ospiti, alcune fonti parlano di duemila, (e circa 300 dei gruppi organizzati delle Curve). Non è una vigilia semplice in casa scaligera,anche a causa della cessione di Simeone, il Cholito approdato proprio a Napoli.Azzurri e gialloblù, sarà stato un caso, ma gli scudetti solo sognati, in pratica impossibili e per questo storici, in due squadre così diverse, in queste due città così agli antipodi, avevano Garellik in porta. Perchè nella vita occorre il coraggio, anche nelle scelte. A lui, sicuramente, non piaceva vincere facile…