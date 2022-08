Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato da Castel Volturno, ed ha ipotizzato la formazione di Spalletti domani contro il Verona. “Allenamento ancora in corso a Castel Volturno, al termine del quale verrà stilata la lista dei convocati per Verona. Vedremo se sarà inserito anche Simeone, che ancora deve essere ufficializzato dal tweet presidenziale. Per quanto riguarda la formazione di domani, ci sarà l’esordio in campionato dal 1’ di Kim e Kvaratskhelia. Napoli nel segno del 4-3-3 con Zieliski a centrocampo, insieme a Lobotka e Anguissa. Tridente completato da Osimhen e Lozano. Difesa confermata con Mario Rui a sinistra. In porta ci sarà Meret, nonostante il mercato”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia