Simeone sarà a Verona: oggi verrà depositato il contratto

In poco meno di 48 ore si troverà dall’ altra parte della barricata. Infatti, nonostante sia giunto solo ieri a Casyelvolturno, Giovanni Simeone sarà presto “ufficialmente” del Napoli. Secondo quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno farà parte del gruppo che affronterà il Verona domani per la prima di campionato. Oggi sarà depositato il suo contratto, poi si proseguirà con gli annunci, le ufficialità ed i tweet di benvenuto e potrà aggregarsi alla trasferta al Bentegodi, in un Ferragosto anomalo, vissuto per la prima volta in maglia azzurra, da ex Hellas.