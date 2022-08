Simeone potrebbe andare già in panchina contro l’Hellas Verona!

Ecco Simeone. Ieri pomeriggio l’arrivo a Castel Volturno e il primo contatto con l’ambiente Napoli, la conoscenza di Spalletti e le prime impressioni scambiate con il tecnico. Il Cholito è arrivato da Roma in auto accompagnato dai suoi agenti e ha postato sul suo profilo instagram una foto mentre ascoltava canzoni dedicate a Maradona. Prestito annuale (3 milioni) con diritto di riscatto e con l’obbligo (12 milioni) che scatta se si dovessero verificare più condizioni legate alle presenze, a un minimo di 25 gol in stagione e alla qualificazione in Champions. Si attende ora che vengano perfezionate tutte le procedure per il tesseramento per fare in modo che Simeone possa andare in panchina proprio contro la sua ex squadra. Simeone rappresenterà l’alternativa a Osimhen da punta centrale ma potrà giocare anche in coppia con l’attaccante nigeriano.