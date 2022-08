Serie A – Salernitana/Roma 0-1: primi 3 punti ai ragazzi di Mourinho

In un Arechi gremito, la squadra dalla salvezza insperata, quella della scorsa stagione, contro una squadra “nuova”. Questo è Salernitana/Roma per l’esordio in questa stagione di serie A, 2022-23. La squadra giallorossa gioca un buon primo tempo e va negli spogliatoi in vantaggio per una rete a zero. Al 33′ ci pensa Cristante con un tiro da fuori, mentre l’attesissimo Dybala coglie un palo. Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi, la Roma controlla il match e cerca di chiudere il match. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Wijnaldum. Di seguito il tabellino:

Salernitana – Roma 0-1 33’ Cristante

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (54’ Ribery), Coulibaly (72’ Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (62’ Sambia); Bonazzoli, Botheim (62’ Valencia). All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala (88’ El Shaarawy), Zaniolo (78’ Wijnaldum); Abraham (68’ Abraham). All. Mourinho.

ARBITRO: Sozza