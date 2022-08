Semplici, allenatore: “Simeone è un attaccante vero, in area è formidabile”

Leonardo Semplici raccontando che attaccante è raccontando che attaccante è Simeone e cosa ha significato per lui quella stagione in rossoblù chiusa poi con la salvezza, è intervenuto su il Mattino:

Che attaccante si ritroverà in squadra Spalletti?

«Un giocatore ormai esploso. A Verona ha fatto benissimo e merita questa opportunità a Napoli. Sa giocare in area, attacca la profondità, vive negli spazi e ha il fiuto per il gol: le sue sono caratteristiche precise da attaccante vero».

Farà spalla a spalla con Osimhen?

«Certo, il ruolo è già occupato. Ma non significa che non possa trovare le sue occasioni: la stagione è lunga e tornerà utile. Poi magari possono coesistere in attacco».

Un suo punto debole, invece?

«Ha imparato a lavorare su tutto, negli anni. Esempio: non è altissimo, ma ha saputo migliorare anche il suo colpo di testa per trovare un nuovo modo di far gol. In area è un calciatore formidabile».

Spalletti alternerà 4-2-3-1 e 4-3-3, in quale modulo può far meglio?

«Non credo sia un problema per lui, il suo ruolo sarà sempre fare gol. Poi il Napoli ha obiettivi importanti in

questa stagione e Simeone ne sarà all’altezza».