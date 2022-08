Sacchi, ex allenatore: “Osimhen ha grandi potenzialità, ma inespresse”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, è stato intervistato a la Gazzetta dello sport, ecco le sue parole: “Il Milan è favorito perché ha vinto l’ultimo campionato e perché sta giocando bene. Però devono fare attenzione alla Juventus e all’Inter. La Juve, perlomeno in Italia, è sempre molto pericolosa e si è rafforzata con Di Maria, Bremer, Kostic e Pogba. Infine, a insidiare il Milan, metto pure la Roma. Non solo per l’arrivo di Dybala, che è un giocatore importante, Mourinho è un bravissimo comunicatore, sa come gestire l’ambiente che è il punto debole della Roma, perché facile agli entusiasmi come alle depressioni. E poi, tra le possibili sorprese, attenzione all’Atalanta di Gasperini che in questa stagione non ha gli impegni europei. Sono molto curioso di vedere all’opera Osimhen. Ha grandissime potenzialità, a mio avviso non ancora tutte espresse. Un anno di lezioni di Spalletti, sia a livello tecnico che a livello comportamentale, dovrebbe essergli servito per migliorare”.