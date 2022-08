La stagione di Serie A è appena iniziata, ma con essa anche i problemi ed i disservizi su DAZN. Tanti utenti non sono riusciti a connettersi, ed è per questo che gli stessi hanno minacciato di sospendere gli abbonamenti. Sul profilo Twitter della piattaforma streaming sono arrivate subito le scuse “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“.