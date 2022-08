Raspadori-Napoli, manca l’accordo, giocherà la prima con il Sassuolo”

Si attendono sviluppi per Raspadori nella trattativa tra Napoli e Sassuolo, l’accordo ancora non c’è perché non è stata ancora colmata la distanza tra domanda e offerta. «Giacomo Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla», ha detto ieri l’ad neroverde Carnevali a Radio Radio. Di Raspadori ha parlato in conferenza stampa anche Dionisi, il tecnico Sassuolo, in vista dell’esordio di campionato di domani contro la Juventus. «Sapete tutti che c’è più che qualcosa su Giacomo. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un’altra, e se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro. Ad oggi è del Sassuolo, sarà a disposizione e potrebbe giocare». Raspadori vuole il Napoli e la sua volontà è nota al Sassuolo ma c’è bisogno che i due club trovino l’accordo.