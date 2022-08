Per il post-Fabian spunta un nome niuovo, gioca in Serie A!

Tra le idee dei centrocampisti per sostituire Fabian Ruiz, ci sono anche altri nomi, oltre a Ndombele: tra queste spunta anche Lukic in uscita dal Torino che piace anche in Premier. Un nome che si aggiunge alla lista che comprende Barak, Nandez e Szoboszlai del Lipsia che piace da tempo al Napoli ma è il più difficile da raggiungere per i costi elevati dell’operazione (la valutazione parte da una base di 25 milioni).