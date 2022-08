Ndombele-Napoli, si cerca l’accordo per l’ingaggio del calciatore!

Doppia operazione che il Napoli vuole definire: l’arrivo di Navas consentirebbe a Spalletti di avere un numero uno di alto spessore e di grandissima esperienza internazionale, la partenza di Fabian libera una casella che per Ndombele in uscita dal Tottenham. La trattativa procede sulla formula del prestito con diritto di riscatto: l’ostacolo più grosso (come per Navas) è l’ingaggio alto del centrocampista francese. Il discorso procederà con gli agenti e tra i due club per trovare una soluzione.