Navas vuole il Napoli, in settimana la trattativa potrebbe chiudersi!

Il portiere ora in chiaro vantaggio è Navas del Psg e il Napoli prepara lo sprint. Il costaricano nella squadra parigina è chiuso da Donnarumma . Ieri sera era in panchina nel match del Psg contro il Montpellier. Quindi, una nuova esperienza e Napoli rappresenterebbe una soluzione gradita anche in vista dei Mondiali a novembre con il Costarica. E Navas secondo l’Equipe ha dato il suo assenso per un passaggio al Napoli ma la trattativa resta da definire con l’accordo ancora da trovare. Ci sono ancora ostacoli da superare a cominciare dal maxi ingaggio del portiere costaricano (9 milioni a stagione): la strada da percorrere e quella della condivisione dell’ingaggio con una partecipazione consistente (minimo la metà) da parte del Psg. Una delle possibili formule potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Quindi il sì di Navas al Napoli starebbe per arrivare e intanto proseguirà il lavoro del club azzurro per trovare la quadratura del cerchio e assicurare il numero uno costaricano a Spalletti. Come alternativa resta l’opzione Kepa del Chelsea. Napoli e Psg intanto stanno lavorando anche sul trasferimento di Fabian Ruiz alla squadra francese: intesa da trovare sulla valutazione con accordo finale che potrebbe esserci intorno ai 25 milioni di euro.