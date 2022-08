Napoli-Ndombele, gli ultimi aggiornamenti e le possibili visite mediche

Il mercato del Napoli è sempre molto attivo e potrebbe non terminare con Giovanni Simeone, dove si attende il twitter presidenziale. Secondo i colleghi de “Le bombe di Vlad” ormai per Ndombele siamo davvero vicinissimi alla conclusione. Tra i club è tutto sistemato, prestito oneroso per 3,5 milioni e obbligo di riscatto a 16,5 milioni, con il 70% dell’ingaggio pagato dagli “Spurs”. Due le novità, in caso di riscatto l’ingaggio sarebbe spalmato fino al 2028. Il giocatore è atteso nella giornata di martedì per le visite mediche.

La Redazione