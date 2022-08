Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha commentato su Twitter la trattativa tra il Napoli e il Tottenham per Ndombele: “Il Napoli sta lavorando per completare la trattativa di Tanguy Ndombele la prossima settimana. Accordo verbale con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto, dettagli ancora discussi con gli agenti. Il Napoli è ottimista anche per Keylor Navas”.