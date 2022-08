[Foto] I convocati del Napoli. Un recupero in attacco e out Fabian

Il Napoli è partito da Castel Volturno alla volta di Verona, dove domani sfiderà gli scaligeri di mister Cioffi per la prima di campionato. Per Spalletti c’è il recupero di Politano in attacco, ma non c’è Simeone e soprattutto Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha avvertito un affaticamento muscolare nella rifinitura. Assente anche il classe 2003 Ambrosino.

Fonte: sscnapoli.it