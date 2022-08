Diego, D10S, più Diego (Cholo), compagni di squadra

il papà di Giovanni, ora allenatore dell’Atletico Madrid, ha giocato in Nazionale anche conLa prima partita giocata dai due insieme nell’Albiceleste fu l’amichevole del febbraio 1993 contro il Brasile finita 1-1. Simeone e Maradona parteciparono insieme alla spedizione Mondiale nel 1994 in Usa, quelli a cui Diego dovette dire addio. Compagni di squadra anche nel Siviglia per una stagione, quella 1992-1993. Tra i due si stabilì un bellissimo e solido rapporto, durato poi nel tempo. Un dolore immenso per il Cholo la notizia della morte di Maradona. «Per noi argentini è un idolo, non crederemo mai che sia scomparso. Per noi è impossibile credere che sia morto», disse Diego Simeone a luglio scorso in un’intervista al talk show El Hormiguero.