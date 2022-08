AS – PSG, prima la cessione di Paredes, poi l’arrivo di Fabian Ruiz

Oggi AS scrive in merito alla trattativa del Napoli col PSG per Fabian Ruiz, ma anche per Keylor Navas. Questo è quanto tradotto da Ilnapolionline.com

“Il Napoli sta trattando con il PSG due operazioni fondamentali per il suo futuro. La prima è la cessione di Fabian, inevitabile per non perdere lo spagnolo a parametro zero (con il Real Madrid tra coloro che sono interessati a prenderlo gratuitamente nel 2023). I napoletani hanno un accordo di massima con la squadra parigina, che da giorni sta anche negoziando con gli agenti del giocatore. Il club italiano, però, aspetta che i francesi facciano spazio nella loro rosa allo spagnolo con l’addio di Leandro Paredes.

L’argentino ha già tutto concordato con la Juventus e, una volta chiusa questa operazione, il PSG potrà effettuare l’acquisto di Fabian, il cui prezzo sarebbe di circa 25 milioni di euro. Il Napoli, che ha scelto Ndombele come sostituto del centrocampista (arriverebbe in prestito con un’opzione di acquisto e c’è l’ok del Tottenham per distribuire il suo stipendio), si aspetta anche notizie per Keylor Navas, che ha superato Kepa nelle preferenze degli azzurri”.