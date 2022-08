Verona/Napoli è Claudio Garella: lutto al braccio e silenzio

Uno strano scherzo del destino vuole che nel giorno di Ferragosto si sfidino Verona e Napoli, le due squadre di Garella, quelle con cui ha vinto storici scudetti. Un Verona-Napoli nel nome di Garellik. L’Hellas ha già chiesto (l’ok arriverà nelle prossime ore) alla Lega Calcio di poter osservare un minuto di raccoglimento prima del via del match. Il Napoli ha chiesto di poter indossare la fascia nera al braccio, in segno di lutto, per onorare il ricordo del portiere. Ed è la stessa cosa che faranno anche i padroni di casa. Garella è sempre rimasto vicino al gruppo scaligero che conquistò lo storico tricolore del 1985, ma da tempo non era neppure più nella chat di quel gruppo anche per via delle sue condizioni fisiche. C’era lui in porta al Verona il giorno dell’esordio di Maradona con la maglia del Napoli al Bentegodi, il 16 settembre 84.

Il Mattino