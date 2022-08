Sport Mediaset – Giuntoli è a Parigi, l’obiettivo è sempre Navas

Il Napoli, in questa parte finale di mercato, e a due giorni dall’esordio in campionato, ha bisogno di giocatori importanti, un portiere ed un centrocampista, come scrive Sport Mediaset. Ora le priorità sono il portiere e il centrocampista che dovrà sostituire Fabian Ruiz destinato al Psg. Per questo Giuntoli è a Parigi. Per discutere del trasferimento dello spagnolo e per cercare l’accordo definitivo per Keylor Navas. Si sta trattando sulla base di una buonuscita da parte del club francese, con il Napoli che farebbe firmare un biennale al costaricano, limando così i 9 milioni all’anno di ingaggio percepiti dal giocatore.