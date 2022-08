Spalletti: “Simeone? Abbiamo fatto un ottimo acquisto. L’anno scorso ha segnato 17 gol”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa a due giorni dalla prima sfida di campionato contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Tra le altre cose, l’allenatore azzurro si è soffermato su Giovanni Simeone, appena approdato al Napoli. “Io cerco di far giocare sempre una squadra che funzioni. Osimhen e Simeone hanno caratteristiche da prima punta, però essendo calciatori professioni e di qualità, potrei anche cambiare modulo in 4-2-2. Poi dipende anche dalla partita che si sta giocando. Su Simeone voglio dire che lui ha fatto 17 gol l’anno scorso senza battere i rigori, in campionato, per cui per quella che è questa valutazione qui, abbiamo fatto un ottimo acquisto. Poi però dobbiamo andare a vedere quelli che sono gli equilibri della squadra”.