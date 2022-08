SKY – Per Navas il dialogo c’è, è concreto, ma ci vuole pazienza

Il giornalista si Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, anche in merito alla trattativa del Napoli col PSG per Keylor Navas. “Non è facile, ma il Napoli sta lavorando fortemente su Navas. Ci vuole pazienza perché guadagna 18 milioni lordi e il PSG deve metterci un contributo sostanzioso. Fabian e Navas sono due trattative parallele, ma gli interlocutori sono gli stessi. Per cui il dialogo c’è, è concreto. Il Napoli può puntare sulla Champions, ma comunque lì gioca in un grande club con Mbappé, Messi e tutti i grandi campioni”.