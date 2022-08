Serie A e Premier, Anguissa spiega le differenze

Dalla lunga intervista rilasciata da Anguissa a Il Mattino

Ha giocato in Premier League e in Liga: perché ci sono queste differenze con la Serie A? «Per intensità e contatti la Premier è il campionato più difficile di tutti, in Liga si fa tanto tiki taka ma anche la serie A ha un buon livello di gioco e di squadre. Il campionato italiano resta il più interessante per lo sviluppo che qui viene fatto della tattica. Cosa che a quelli come me non dispiace affatto».