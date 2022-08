Oggi le visite mediche di Simeone, corsa contro il tempo per Verona!

Acquistato Simeone, il Napoli ha chiuso l’accordo con il Verona: prestito a 3 milioni con diritto di riscatto. L’obbligo a 12 milioni scatterà solo se si verificheranno molte condizioni, dalla qualificazione in Champions, al numero di presenze, al 25 gol a stagione. Stamattina il centravanti argentino sosterrà le visite mediche a Roma per firmare poi il contratto con il Napoli, l’ingaggio sarà di 1.7 milioni. Il club azzurro poi provvederà al tesseramento per avere l’attaccante in tempo utile per la sfida di lunedì sera al Bentegodi contro il Verona. Il Cholito è l’alternativa a al centravanti nigeriano Osimhen, dopo che Petagna è passato ufficialmente al Monza: prestito da 2.5 milioni con obbligo di riscatto, operazione complessiva da 14 milioni di euro.