Il Catanzaro ha offerto a Luca Palmiero, di proprietà del Napoli, 160 mila euro netti a stagione per 3 anni. Alla proposta, però, stando a quanto riferisce Rete8, è arrivato un no secco del play partenopeo che, a dire il vero, ha declinato anche l’offerta del Pescara perché aspetta una chiamata che lo porti in serie B. Se così non dovesse essere, accetterebbe il ritorno al Delfino, anche se bisogna fare i conti col Napoli che chiede 125mila euro per il cartellino.