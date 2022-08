Tra Napoli e Psg la trattativa è doppia, oltre a quella per Fabian Ruiz va avanti anche quella per Navas. Il club azzurro vuole provare a prendere il portiere costaricano che, chiuso da Donnarumma, vorrebbe giocare altrove per avere più spazio in vista dei Mondiali a novembre. Il nodo principale è rappresentato dall’ingaggio alto di Navas, una soluzione è la la partecipazione del Psg, il club azzurro ci sta lavorando per provvare ad arrivare alla fumata bianca.