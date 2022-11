Il cordoglio di De Laurentiis per la morte di Miro Grisanti: “Ci mancherà il tuo grande amore per il cinema”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo cordoglio per la morte del trailer maker, suo amico e collaboratore Miro Grisanti. “Oggi se ne è andato anche Miro Grisanti, caro amico e preziosissimo compagno di lavoro. Dal 1975 hai saputo raccontare in una manciata di secondi i miei film in uscita sul mercato. Erano dei brevissimi film che annunciavano film più lunghi. Eri un grande “trailerista” e rendevi semplice un lavoro complesso, altamente creativo, con il quale riuscivi a interpretare i gusti e le attese del pubblico, con quella umiltà che ha sempre denotato una grandissima classe. Ciao Miro, ci mancherà il tuo grande amore per il cinema”.