Giuntoli e Paratici, dialogo “aperto” per Ndombele; si sogna Szoboszlai

Il Napoli ha preso un attaccante (ed è Simeone), ne sogna disperatamente un altro multitasking (ed è Raspadori) ma è anche consapevole che possa essere necessario, forse utile o persino indispensabile, un centrocampista. Ha avuto modo di scandagliare il mercato. Tanguy Ndombele (25) è costato al Tottenham – appena tre anni fa – qualcosa come 7 0 milioni di euro, il club ha cominciato ad informarsi, certe operazioni hanno bisogno di lunghi dialoghi che Giuntoli e Paratici, amici sin da quando erano giovani, si concedono. Il centrocampista che racchiude in sé le caratteristiche per prendersi il posto di Fabian Ruiz rimane Dominik Szoboszlai: è giovanissimo (22 a ottobre), ha già un bel vissuto ma costa non meno di 25 milioni di euro. Con lui, il Napoli realizzerebbe un vero e proprio sogno tecnico-tattico, difficile da accarezzare però visti i contenuti economici dell’affare.

CdS