Garella, anzi Garellik…il ricordo dei suoi compagni di viaggio

Negli anni di vittorie in azzurro, alle spalle di Garella c’è stato Raffaele Di Fusco: «Se ne va un signore, un portiere speciale» ha ricordato l’ex azzurro. «Ha realizzato i sogni di due città. Ha saputo sfruttare le sue qualità per diventare indimenticabile». Più avanti in campo c’era Bruscolotti: «È stato un ottimo compagno di viaggio. Era un taciturno, ma nonostante ciò era fondamentale nello spogliatoio. Tra due giorni si gioca Verona-Napoli, mi piace pensare sia un segno» ha ricordato l’ex difensore con cui ha condiviso risate e vittorie «La sera della partita d’addio al calcio di Ciro Ferrara, distribuirono le maglie in spogliatoio. A lui non andava. Tutti eravamo lì a tirargliela addosso, ci tornarono in mente gli anni di Napoli e ci mettemmo a ridere».

ma la giornata di ieri – per chi l’ha conosciuto – è stata anche il modo migliore per omaggiarlo. A salutarlo, per primi, ci hanno pensato dalla sua Verona. Garellik…Quel soprannome che si portò anche a Napoli. Quando al miracolo di Verona era riuscito ad affiancare un altro miracolo, lo scudetto azzurro del 87.