Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Simeone è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, che diventa obbligo a determinate condizioni, come per esempio 25 goal realizzati. Il Napoli si assicura il centravanti del Verona, proprio due giorni prima di affrontarli in campionato.